В Белгородской области перевернулся грузовик со щебенкой

41-летний водитель не справился с управлением, опрокинулся и налетел на дорожное ограждение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, за минувшие сутки на территории региона произошли три ДТП.

По предварительным данным, на шестом километре автодороги «юго-западный обход г. Старый Оскол» перевернулся грузовик со щебенкой.

41-летний водитель «Скании» превысил допустимую для безопасного движения скорость, и, не справившись с управлением, опрокинулся и налетел на дорожное ограждение.

Еще одно ДТП произошло на 604-м километре дороги М2 «Крым». При выезде со второстепенной на главную дорогу 60-летний водитель «Газели» не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ 2112».

По итогам столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» и его 18-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Аналогичный инцидент с идентичным исходом произошел в г. Новый Оскол в районе дома № 2 ул. Красноармейская. Тут при выезде с прилегающей территории 20-летний водитель «ВАЗ 2114» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле Нива».

В результате 16-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» получила повреждения.