Банк Уралсиб вошел в 15 лучших российских банков по мнению клиентов - Forbes

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Журнал публикует этот рейтинг ежегодно третий раз подряд, и Банк Уралсиб является постоянным его участником.

Forbesготовит рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, которая опросила более 43 тысяч банковских клиентов в 28 странах. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по таким показателям, как доверие к финансовой организации, тарифы, цифровые услуги и финансовые консультации.

Подробную информацию можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка. На правах рекламы.