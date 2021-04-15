В Белгороде накрыли наркопритон

В доме обнаружены запрещенные вещества синтетического происхождения весом 0,94 грамма, а также предметы для их употребления. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Внимание сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Белгороду привлек один из домов, расположенных в частном секторе.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 38-летняя женщина предоставляет свое жилье посторонним лицам, где они употребляют наркотики.

Правоохранители обнаружили в доме запрещенные вещества синтетического происхождения весом 0,94 грамма, а также предметы для их употребления. Помимо хозяйки, в жилище находились трое гостей в состоянии наркотического опьянения.

Отдел дознания УМВД России по г. Белгороду возбудил в отношении хозяйки два уголовных дела, которые впоследствии будут соединены в одно производство. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Тем временем, в отношении гостей составлены административные материалы.