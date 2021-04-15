Жительница Белгорода заплатила коррупционный штраф в 600 тысяч рублей

Денежные средства перечислены в доход государства. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы убедили жительницу областного центра заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Женщина была признана виновной в совершении преступления, в соответствии со ст. 290 ч.5 п. «в» УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ей назначали тюремное заключение на три года со штрафом в размере двукратной суммы взятки (600 000 рублей) и с запретом занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на два года.

В результате судебные приставы достаточно оперативно сработали. Едва женщину известили о возбуждении исполнительного производства, как она оплатила штраф в установленный законом добровольный срок.

«Денежные средства перечислены в доход государства», - пояснили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.