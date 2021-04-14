15 апреля в Белгородской области будет дождливо и туманно

Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости. Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 15 апреля на территории Белгородской области ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди, местами туман. Днем небольшие дожди, местами грозы.

Ветер южный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти.

Температура воздуха ночью – от пяти до десяти градусов тепла, днем – от 14-ти до 19-ти выше ноля.

В Белгороде ночью – от семи до девяти градусов тепла, днем – от 15-ти до 17-ти выше ноля.

Важно помнить, что при приближении грозового фронта в помещениях необходимо закрыть все форточки, окна, двери, в том числе в чердачных помещениях и отключить все электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками и туманом. Не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.