15 апреля в Белгородской области будет дождливо и туманно

Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Завтра, 15 апреля на территории Белгородской области ожидается переменная облачность.
Ночью местами небольшие дожди, местами туман. Днем небольшие дожди, местами грозы.
Ветер южный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти.
Температура воздуха ночью – от пяти до десяти градусов тепла, днем – от 14-ти до 19-ти выше ноля.
В Белгороде ночью – от семи до девяти градусов тепла, днем – от 15-ти до 17-ти выше ноля.
Важно помнить, что при приближении грозового фронта в помещениях необходимо закрыть все форточки, окна, двери, в том числе в чердачных помещениях и отключить все электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.
Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками и туманом. Не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами.
В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.