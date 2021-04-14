На Белгородчине сестра пыталась заказать для брата интим-услугу

Аферистке грозит тюремный срок до пяти лет. Фото: "КП" Архив

21-летняя девушка сообщила в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду, что у нее похитили 14 тысяч рублей.

По словам девушки, она решила сделать сюрприз брату и пригласила для него девушку, оказывающую интимные услуги.

После общения по телефону потерпевшая перевела незнакомке аванс в сумме 800 рублей. Затем злоумышленница потребовала еще 3200 рублей. А после заявила, что опасается получить травму, и потребовала оплатить страховку.

Тогда потерпевшая двумя переводами отправила ей еще 10 тысяч рублей. Но и тогда звонки с выдвижением новых требований не прекратились. Девушка попыталась объяснить, что у нее больше нет денег. Злоумышленница ответила, что ничем не может помочь и повесила трубку.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) аферистке грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.