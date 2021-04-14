Белгородская сирень полетит в космос

Белгородская сирень станет первой в мире, которую запустят в космос в автономном режиме в колбах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщил на своей странице в VK глава региона Вячеслав Гладков, «в ноябре состоится запуск белгородского спутника, который доставит на космическую орбиту колбы с нашей белгородской сиренью».

«Наши ученые проведут ряд экспериментов, которые позволят определить, как сирень будет вести себя в состоянии невесомости. Кстати, белгородская сирень станет первой в мире, которую запустят в космос в автономном режиме в колбах», - пояснил временно исполняющий губернатора Белгородской области.

«КП» обратилась за комментариями в «Ботанический сад НИУ БелГУ», но там всю информацию хранят в строжайшем секрете. Отрицать, что подобное может произойти не стали, но никаких подробностей не сообщили.