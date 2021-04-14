В Белгороде откроются две выставки

Виктор Воробей отдает предпочтение технике масляной живописи. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

15 апреля в 16:00 в выставочном зале «Родина» откроется выставка, посвященная памяти заслуженного работника культуры РФ Евгения Дубравного.

Евгений Федорович работал в редакциях газет «Белгородская правда» и «Красное знамя» (г. Шебекино). Стоял у истоков белгородского телевидения.

В экспозиции будут представлены фотографии, документы, награды, книги и личные вещи из архива семьи Евгения Дубравного.

А 16 апреля в 16:00 в выставочном зале «Родина» состоится открытие выставки художника Виктора Воробья, посвященной 55-летию автора.

В своем творчестве Виктор Васильевич отдает предпочтение технике масляной живописи. Он пишет очаровательные пейзажи родного края, бескрайние просторы и укромные уголки южных краев.

Для экспозиции автор представил работы, выполненные за последние десять лет.

Обе выставки продлятся до 2 мая.