Еще 84 жителя Белгородской области заболели COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35466 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1949 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице. Также среди скончавшихся - житель Корочанского района 1942 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 84 пациента заболели, а выздоровели – 132.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35466 человек, выздоровели – 31573, умерли – 596.