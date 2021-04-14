Белгородские росгвардейцы завершили турнир по мини-футболу

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Управлении Росгвардии по Белгородской области завершился турнир по мини-футболу, приуроченный к 60-летию полета человека в космос – Международному дню космонавтики.

Четыре команды регионального Управления поборолись за звание победителей состязания: ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и сборная от Управления. Футболисты из подразделения ОМОНа по итогам турнира стали первыми. Команда вневедомственной охраны поднялись на вторую ступень пьедестала почета, а бронзу завоевала сборная команда Управления.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Главная цель игры не победа, а сплоченность в коллективной игре. Ежедневно от каждого сотрудника требуется концентрация, внимание и умение быстро реагировать на изменение оперативной обстановки. Поэтому так важно активное привлечение личного состава к занятиям по физической подготовке, пропаганде здорового образа жизни и развитию служебно-прикладных видов спорта, - отметил начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник.