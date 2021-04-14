Wink эксклюзивно покажет турнир кулачных боев TOP DOG 16 апреля

Эксклюзивная трансляция турнира TOP DOG FC 8 будет доступна в Wink 16 апреля в 21:00

Wink подготовил настоящий сюрприз для поклонников кулачных боев. Эксклюзивная трансляция турнира TOP DOG FC 8 будет доступна в Wink 16 апреля в 21:00. Организаторы TOP DOG подготовили зрелищный кард для болельщиков турнира.

Зрители увидят возвращение одного из самых перспективных бойцов организации — Павла Шульского. Он подерется с дебютантом организации — боксером Максимом Литвинцом по прозвищу «Литва». Павел — мастер-спорта по боксу и победитель многочисленных соревнований. Это будет зрелищный техничный бой настоящих мастеров своего дела в тяжелом весе.

В со-главном бое вечера встретятся Михаил «Черкес» Авакян и Валерий Заботин. Михаил дебютировал в кулачных боях в январе 2021 года, но уже заслужил уважение поклонников этого вида спорта. В своем дебюте Черкес показал себя смелым бескомпромиссным бойцом и досрочно победил Владислава Чернышова. Валерий Заботин возвращается после поражения в противостоянии с Денисом «Ураганом» Дула.

В главном бое вечера выступят звезды TOP DOG Тимур «Золотой» Мусаев и Дмитрий «Анубис» Кузнецов. Оба бойца потерпели поражение на предыдущем турнире. «Анубис» еще не успел показать все, на что способен: бой был остановлен из-за рассечения. «Золотой» спорно проиграл в первом титульном поединке против Искандара Зияева. Теперь оба атлета рвутся в бой, чтобы закрыть досадные поражения.

Эти и другие поединки TOP DOG будут доступны в Wink 16 апреля.