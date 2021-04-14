Глава Белгородской области попросил членов правительства сделать прививки от коронавируса

Критически низкий уровень вакцинации в Белгороде, Алексеевке, Старом Осколе и Губкине. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На совещании координационного совета по предотвращению завоза и распространения COVID-19 в Белгородской области временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков предложил чиновникам на личном примере показать белгородцам важность вакцинации. Он попросил членов правительства в течение недели поставить прививку от COVID-19.

«Начнем с руководителей: главы районов, замы губернатора и начальники департаментов. Через нас проходит очень много людей, и мы не имеем права рисковать здоровьем людей», - заявил Вячеслав Владимирович.

По его словам, муниципалитеты по-разному выполняют эту важную задачу по формированию коллективного иммунитета.

Среди лидеров Краснояружский, Чернянский и Красненский районы, где провакцинированы уже свыше 30 процентов населения.

Критически низкий уровень вакцинации в Белгороде, Алексеевке, Старом Осколе и Губкине.