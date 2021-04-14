Деньги за полисы ВЗР из-за ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией «Сбербанк страхование» вернет клиентам

В связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией Сбербанк принял решение о возврате полной стоимости полисов страхования выезжающих за рубеж дочерней компании «Сбербанк страхование» тем клиентам, которым пришлось отказаться от поездок в эти страны.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

“ По правилам страхования, вернуть деньги за страховой полис можно в течение 14 дней после заключения договора. Мы понимаем, что многие наши клиенты планировали отпуска заранее, приобретали билеты, оформляли договоры страхования. Мы приняли решение вернуть деньги за полисы всем клиентам, которые отказываются от поездок в страны с ограниченным авиасообщением и захотят расторгнуть договоры страхования за пределами установленного правилами срока. Клиентам, которые отправятся путешествовать в другие страны, мы советуем обратить внимание на сервис моментальных страховых выплат при задержке вылета более чем на четыре часа. Компенсацию по этой причине застрахованные по нашей программе могут получить прямо в аэропорту.”

Для возврата средств за оформленные полисы страхования выезжающих за рубеж клиентам нужно обратиться в ООО СК «Сбербанк страхование» и подтвердить факт невыезда за рубеж, предоставив копию загранпаспорта. Клиенты могут вернуть стоимость полисов, дата начала и окончания которых приходится на период с 13 апреля по 1 июня 2021 года. Консультации можно получить по телефону 900.

Полеты в Турцию и Танзанию приостанавливаются с 15 апреля до 1 июня в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в этих странах. В программах дочерних страховых компаний Сбербанка коронавирус не является исключением из страхового покрытия. Программа страхования путешественников СК «Сбербанк страхование» предусматривает лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты добровольного страхования жизни СК «Сбербанк страхование жизни» исключений либо ограничений в части коронавируса также не содержат.