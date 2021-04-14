Белгородец погасил долг чужим автомобилем

Подозреваемый знал, что друг уехал в командировку за пределы области. Фото: Андрей КАРА

Житель Прохоровского района сообщил в местный отдел полиции, что у него пропал автомобиль «ВАЗ-21093».

Сотрудники уголовного розыска выяснили все детали произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

По предварительным данным, подозреваемый знал, что друг уехал в командировку за пределы области. Он созвонился с ним и попросил на время разрешить попользоваться машиной.

Потерпевший согласился, а, вернувшись домой, попросил вернуть транспортное средство. Но злоумышленник под разными предлогами отказывался это сделать. Выяснилось, что подозреваемый погасил автомобилем свой долг.

Теперь за подлобный проступок в соответствии с ч.2 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.