Белгородские армрестлеры – лучшие в стране

Фото: архив Белгородского госуниверситета.

Принять участие в соревнованиях, приуроченном к 145-летнему юбилею БелГУ - как в личном, так и в командном зачетах - съехались более ста спортсменов, юноши и девушки из 22 регионов страны. В качестве главного судьи выступил декан факультета физической культуры педагогического института госуниверситета Игорь Никулин.

Не обошли своим вниманием турнир и персоны, широко известные и уважаемые в данном виде спорта: президент федерации армрестлинга Северной Осетии Таймураз Цахилов и судья международной категории по армрестлингу Андрей Сушилов из Севастополя.

Что касается результатов, то в итоге упорной борьбы первое место в общем зачете завоевала сборная Белгородского госуниверситета. Вторая ступень пьедестала покорилась представителям Северо-Кавказского горно-металлургического института (г. Владикавказ), третью заняли спортсмены из Белгородского аграрного университета имени Горина.