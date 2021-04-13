14 апреля в Белгородской области ожидаются дожди с грозами

Важно не забывать про правила безопасности во время грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 апреля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков.

Днем местами небольшие дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти.

Температура воздуха ночью – от плюс пяти до плюс десяти градусов тепла, днем – от 15-ти до 19-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс семи до плюс девяти градусов тепла, днем - от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов выше ноля.

Важно не забывать про правила безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Дождь может осложнить дорожную ситуацию. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101», Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.