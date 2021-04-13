В Белгородской области задержали находящегося в федеральном розыске белоруса

Белорус пытался попасть на Украину в обход установленных пунктов пропуска, чтобы впоследствии перебраться на территорию Польши. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, «на окраине населенного пункта Староселье Краснояружского района в 50-ти метрах от государственной границы был задержан гражданин республики Беларусь 1990 года рождения».

Он пытался попасть на Украину в обход установленных пунктов пропуска, чтобы впоследствии перебраться на территорию Польши.

Выяснилось, что иностранный гражданин с марта 2021 года находится в федеральном розыске по ч. 2 ст. 293 УК республики Беларусь.

Руководство Пограничного управления просит граждан информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам: (4722) 50-85-15, 31-61-23.