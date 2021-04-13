«Открытие»: онлайн-каналы для бизнеса стали удобнее

Банк улучшил функционал интернет-банка.

К примеру, в разделе «Кредиты» появилась возможность загружать выписки по счетам из других банков и при рассмотрении заявки все они будут учтены. При оформлении заявки на кредит до 5 миллионов рублей теперь выписку можно загрузить онлайн и на бумаге этот документ не потребуется.

Все валютообменные операции объединены в одном разделе «Конвертация валют». Кроме того, доступен обмен по курсу дилера, заранее согласованному с банком, и обмен по единому курсу, действующему в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на момент сделки, круглосуточно и без выходных.

Внедрены новые решения для дистанционного подключения к инкассации в автоматизированной депозитной машине. В разделе «Инкассация» открыт «диалог с экспертом» – клиенты смогут общаться с сотрудником банка через чат, а подписание документов происходит через «Бизнес-портал».

В сервисе «Выставление счетов» интернет- и мобильного банка добавлены инструменты для работы с контрагентами. Теперь клиенты могут выставить счет как организациям, так и физлицу, и сразу получить закрывающие документы.

Подробнее - в дайджесте новостей банка «Открытие».