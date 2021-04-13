В Белгородской области энергообъекты готовят к безопасной работе в пожароопасный период

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В регионе в связи наступлением теплой погоды «Россети Центр Белгородэнерго» усилил контроль над выполнением организационно-технических мероприятий, направленных на безопасную работу в пожароопасный период. Намеченные профилактические мероприятия энергетики планируют выполнить до начала мая, обеспечив высокий уровень противопожарной защиты электросетевого комплекса региона.

Постановлением губернатора от 24.03.2021 года № 27 со дня схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой осенней погоды в Белгородской области установлен пожароопасный сезон, в течение которого повышается риск возникновения природных пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с возгораниями и нарушением жизнедеятельности населенных пунктов, травмированием и гибелью людей.

Чтобы исключить возникновение низовых пожаров, энергетики выполняют круговую опашку высоковольтных подстанций с созданием защитных пахотных полос шириной до двух метров, вырубку просек в лесных массивах, окапывание сгораемых опор, которые могут оказаться в зоне низовых пожаров.

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