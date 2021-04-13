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Происшествия13 апреля 2021 13:59

Сочинец продал белгородской пенсионерке вместо духов две дощечки

Ущерб составил четыре тысячи рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Злоумышленник уже возместил женщине причиненный материальный ущерб, но ему все равно придется отвечать перед судом.

Злоумышленник уже возместил женщине причиненный материальный ущерб, но ему все равно придется отвечать перед судом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае прошлого года в новооскольский отдел полиции обратилась 74-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее обманули на четыре тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель города Сочи.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил потерпевшей и предложил приобрести духи по привлекательной цене.

Женщина согласилась, продиктовала недобросовестному продавцу свой адрес и спустя время получила посылку. Оплатив ее, пенсионерка обнаружила, что в коробке не духи, а две деревянные дощечки, после чего обратилась в полицию.

Злоумышленник уже возместил женщине причиненный материальный ущерб.

Впрочем, подозреваемому все равно придется отвечать перед судом.

Группа дознания ОМВД России по Новооскольскому городскому округу возбудила уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 159 (мошенничество). Теперь сочинцу грозит двух лет лишения свободы.

ЧП