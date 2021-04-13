Сочинец продал белгородской пенсионерке вместо духов две дощечки

Злоумышленник уже возместил женщине причиненный материальный ущерб, но ему все равно придется отвечать перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае прошлого года в новооскольский отдел полиции обратилась 74-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее обманули на четыре тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель города Сочи.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил потерпевшей и предложил приобрести духи по привлекательной цене.

Женщина согласилась, продиктовала недобросовестному продавцу свой адрес и спустя время получила посылку. Оплатив ее, пенсионерка обнаружила, что в коробке не духи, а две деревянные дощечки, после чего обратилась в полицию.

Злоумышленник уже возместил женщине причиненный материальный ущерб.

Впрочем, подозреваемому все равно придется отвечать перед судом.

Группа дознания ОМВД России по Новооскольскому городскому округу возбудила уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 159 (мошенничество). Теперь сочинцу грозит двух лет лишения свободы.