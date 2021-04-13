Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35382 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгородского района 1948 года рождения, проходившая лечение в Шебекинской ЦРБ, житель Алексеевского городского округа 1962 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ, а также житель Старооскольского городского округа 1973 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 86 пациентов заболели, а выздоровели – 62.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35382 человека, выздоровел – 31441, умерли – 593.