Белгородские батутисты завоевали 17 медалей

Первое место в командном зачете заняла команда юношей 11-12 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Раменском состоялось первенство России по прыжкам на батуте с участием более 400 спортсменов из 31 региона страны.

Воспитанники старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» завоевали 17 медалей в дисциплине двойной минитрамп.

Первое место в командном зачете заняла команда юношей 11-12 лет и юниоров 13-16 лет, второе место – команда юниорок 13-16 лет.

Победителем соревнований в личном зачете стал Илья Пенкин (среди юношей 11-12 лет).

Серебро в активе Алексея Третьякова (среди юниоров 13-16 лет) и Елизаветы Артамоновой (среди юниорок 15-16 лет).

Бронзовыми призерами стали Вадим Алисов (среди юниоров 13-16 лет) и Илья Халилов (среди юниоров 15-16 лет).

По итогам соревнований Третьяков и Алисов завоевали путевки для участия в первенстве Европы, которое пройдет в мае в Сочи.