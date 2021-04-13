В Белгородской области нашли похитителя канализационных люков

С 26 марта по 5 апреля злоумышленник на автомобиле своей подруги трижды приезжал в Старый Оскол похищать канализационные люки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В юго-западной части Старого Оскола пропали 14 канализационных люков общей стоимостью около 60 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Губкина.

По предварительным данным, в период с 26 марта по 5 апреля злоумышленник на автомобиле своей подруги трижды приезжал в Старый Оскол похищать канализационные люки. Затем он сдавал их в скупку металла, а вырученные деньги тратил.

Теперь отдел дознания УМВД России по г. Старому Осколу завел три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). За это жителю Белгородчины грозит тюремный срок до двух лет.