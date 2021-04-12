13 апреля в Белгородской области потеплеет до 22-х градусов

В Белгороде синоптики обещают ночью – от шести до восьми градусов выше ноля, днем – от 17-ти до 19-ти тепла. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 апреля ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, ночью – от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти.

Температура воздуха ночью – от плюс пяти до плюс десяти градусов, днем – от 17-ти до плюс 22-х.

В Белгороде синоптики обещают ночью – от шести до восьми градусов выше ноля, днем – от 17-ти до 19-ти тепла

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать требования пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву.

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его, закидав песком, землей или залив водой.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.