Белгородский «Салют» выиграл в Москве

После сегодняшнего игрового дня «Салют» поднялся на второе место. Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 18-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» одолел в Москве дубль «Химок» (3:1).

Счет в матче наши земляки открыли уже на третьей минуте – Денис Грибанов реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андрей Ивантеев удвоил перевес «Салюта». Он же поставил точку в матче, оформив дубль на 73-й минуте (3:1).

Состав «Салюта»: Герасимов, Семейкин, Мастеров, Есин, Басов (Плотников, 87), Ивантеев (Кучерявченко, 88), Манаев, Худобко (Корнеев, 79), Штыпула, Бурыкин (Дегтев, 68), Грибанов (Гордеев, 82).

После сегодняшнего игрового дня «Салют» поднялся на второе место. В активе наших футболистов 36 очков. У лидирующего подмосковного «Сатурна» 37 баллов.

В ТОП-5 также входят «Рязань», «Липецк» и «Саратов», у них 36, 34 и 31 очко соответственно.

Следующий матч белгородцы проведут 18 апреля на своем поле с «Сахалином».