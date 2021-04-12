Пьяный белгородский автоугонщик не смог вспомнить дату своего рождения

Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

49-летний житель села Александровка сообщил в дежурную часть ОМВД России по Волоконовскому району, что у него исчез автомобиль «ВАЗ-2109».

Владелец пояснил, что оставил машину возле дома с ключами в системе зажигания.

Информация об угоне незамедлительно была передана всем наружным постам. Экипаж ДПС проследовал к месту преступления для отработки полученной ориентировки. В ходе обследования улиц сотрудники Госавтоинспекции обнаружили транспортное средство неподалеку от места совершения угона.

За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Даже дату своего рождения мужчина вспомнил с трудом.

Как пояснил задержанный, он решил воспользоваться чужим транспортом, чтобы добраться в магазин, и уже планировал вернуть машину на прежнее место, но был остановлен автоинспекторами.

Теперь в соответствии с ч.1 ст.166 Уголовного кодекса РФ (угон) подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). В соответствии с ним подозреваемого могут лишить свободы на срок от десяти до 15-ти суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей.