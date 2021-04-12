Еще 83 жителя Белгородской области заболели COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 590 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1953 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1953 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – девять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35296 человек, выздоровели – 31379, умерли – 590.