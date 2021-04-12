Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт12 апреля 2021 11:45

Белгородский студенческий спортклуб – в лидерах российского рейтинга

Клуб «Пегас» вошёл в ТОП-5 по версии рейтинга АССК России
Екатерина ПАПАКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: архив ССК "Пегас".

Фото: архив ССК "Пегас".

Накануне соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В опубликованном рейтинге сезона 2020-2021, куда вошли клубы со всей страны, «Пегас» Белгородского госуниверситета занял 5 строчку. Актив клуба - 3135 очков.

Что касается разделения по видам спорта, то заметных результатов белгородцы достигли в волейболе (мужчины) и в баскетболе 3х3 (девушки).

Возглавляющий клуб Владимир Руденко отметил, что высокие достижения являются результатом кропотливой работы множества человек, начиная от педагогического коллектива вуза до тренеров и самих студентов – талантливых и амбициозных, нацеленных на успех.