Белгородский студенческий спортклуб – в лидерах российского рейтинга

Фото: архив ССК "Пегас".

Накануне соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В опубликованном рейтинге сезона 2020-2021, куда вошли клубы со всей страны, «Пегас» Белгородского госуниверситета занял 5 строчку. Актив клуба - 3135 очков.

Что касается разделения по видам спорта, то заметных результатов белгородцы достигли в волейболе (мужчины) и в баскетболе 3х3 (девушки).

Возглавляющий клуб Владимир Руденко отметил, что высокие достижения являются результатом кропотливой работы множества человек, начиная от педагогического коллектива вуза до тренеров и самих студентов – талантливых и амбициозных, нацеленных на успех.