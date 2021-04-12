Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта

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В числе лучших 5 депозитных продуктов марта – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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