30 апреля на Белгородчине запустят новую главную канализационную станцию

На реализацию проекта строительства из бюджетов разного уровня направлено более 324 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде завершается строительство главной канализационной насосной станции. Она расположена на левом берегу поймы реки Везелки, перед впадением ее в реку Северский Донец.

Станция перекачивает сточные воды от потребителей коммунальных услуг, находящихся в северной части города Белгорода. Из-за того, что оборудование станции устарело и имело высокую степень износа, было принято решение по строительству новой станции.

На сегодняшний день выполнены работы по строительству комплектной трансформаторной подстанции, главной насосной станции, наружных сетей канализации, фасада.

Кроме того, смонтировано оборудование, выполнены подготовительные работы под благоустройство, а также завершаются отделочные работы по пусконаладке оборудования.

«В проект благоустройства территории водонасосной станции необходимо добавить озеленение и ландшафтные решения», - дал указание глава региона Вячеслав Гладков.

«На реализацию проекта строительства из бюджетов разного уровня направлено более 324 миллионов рублей», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, что по решению главы Вячеслава Гладкова в регионе направили более 3,5 миллиардов на проект «Чистая вода». На эти средства будет реализовано 189 мероприятий, в том числе отремонтировано около 300 километров сетей водоснабжения.

Запуск новой главной канализационной насосной станции Белгорода намечен на 30 апреля.