Белгородские гандболисты дважды победили в Ростове

В очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин белгородский «Технолог-Спартак» дважды переиграл в Ростове местный «ДГТУ-Лидер».
Уже в первом тайме первой встречи наши спортсмены подтвердили статус единоличного лидера турнира – добились перевеса в четыре очка (16:12). И хотя после перерыва ростовчане смогли сократить отставание в счете, на исходе это никак не отразилось – 31:28 в пользу белгородцев.
Самыми результативными в нашей команде стали Иван Цуканов и Игорь Неклюдов, набравшие по пять очков.
На следующий день белгородцы опять же выиграли первый тайм (18:15), сбавив обороты во втором. И снова победа – 34:31.
Наибольший вклад в победу «Технолог-Спартак» внесли Евгений Макин (10) и Евгений Задорожний (7).
А по сумме двух игр больше всего очков у белгородцев набрал уже упомянутый Макин – 13.
После 18-ти проведенных матчей белгородцы сохраняют единоличное лидерство. В их активе 32 очка. Отрыв от идущего вторым «ДГТУ-Лидер» составляет 11 баллов.
В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет дома с омским «Скифом». Игры пройдут 21 - 22 апреля.