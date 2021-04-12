Белгородские гандболисты дважды победили в Ростове

В очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин белгородский «Технолог-Спартак» дважды переиграл в Ростове местный «ДГТУ-Лидер».

Уже в первом тайме первой встречи наши спортсмены подтвердили статус единоличного лидера турнира – добились перевеса в четыре очка (16:12). И хотя после перерыва ростовчане смогли сократить отставание в счете, на исходе это никак не отразилось – 31:28 в пользу белгородцев.

Самыми результативными в нашей команде стали Иван Цуканов и Игорь Неклюдов, набравшие по пять очков.

На следующий день белгородцы опять же выиграли первый тайм (18:15), сбавив обороты во втором. И снова победа – 34:31.

Наибольший вклад в победу «Технолог-Спартак» внесли Евгений Макин (10) и Евгений Задорожний (7).

А по сумме двух игр больше всего очков у белгородцев набрал уже упомянутый Макин – 13.

После 18-ти проведенных матчей белгородцы сохраняют единоличное лидерство. В их активе 32 очка. Отрыв от идущего вторым «ДГТУ-Лидер» составляет 11 баллов.

В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет дома с омским «Скифом». Игры пройдут 21 - 22 апреля.