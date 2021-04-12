Жительнице Белгородской области грозит тюремный срок за мошенничество

В течение пяти месяцев подозреваемая продолжала получать пособие по безработице, незаконно присвоив более 55 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Губкину выяснил, что 22-летняя местная жительница незаконно получала выплаты.

По предварительным данным, женщина обратилась в центр занятости, когда находилась в поисках работы.

Через какое-то время она самостоятельно трудоустроилась, но скрыла этот факт. В течение пяти месяцев подозреваемая продолжала получать пособие по безработице, незаконно присвоив более 55 тысяч рублей.

Теперь женщине в соответствии с ч.1 ст.159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат) грозит либо штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до четырех месяцев.