Жительнице Белгородской области грозит тюремный срок за мошенничество

В течение пяти месяцев подозреваемая продолжала получать пособие по безработице, незаконно присвоив более 55 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Губкину выяснил, что 22-летняя местная жительница незаконно получала выплаты.
По предварительным данным, женщина обратилась в центр занятости, когда находилась в поисках работы.
Через какое-то время она самостоятельно трудоустроилась, но скрыла этот факт. В течение пяти месяцев подозреваемая продолжала получать пособие по безработице, незаконно присвоив более 55 тысяч рублей.
Теперь женщине в соответствии с ч.1 ст.159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат) грозит либо штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до четырех месяцев.