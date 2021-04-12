Белгородские волейболисты завершили сезон победой над «Нефтяником»

В шести играх с аутсайдерами сезона белгородцы одержали две победы, и в итоге остались на 14-м месте. Фото belogorievolley.ru.

Накануне в Сургуте состоялись заключительные матчи второго тура мужской суперлиги по волейболу за 11-14-е места.

ВК «Белогорье» переиграл в четырех партиях «Нефтяник» из Оренбурга – 26:24, 23:25, 25:20, 25:22.

Но, к сожалению, эта победа не отразилась на итоговой расстановке команд.

Напомним, что турнир за 11-14-е места проходил с сохранением всех показателей регулярного чемпионата, по итогам которого белгородцы заняли последнее.

В шести играх с аутсайдерами сезона белгородцы одержали две победы, и в итоге остались на 14-м месте.