Белгородские росгвардейцы стали победителями и призерами на областном чемпионате по самбо

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде состоялось соревнование по самбо в зачет 57-й Спартакиады БРООГО «ВФСО «Динамо». В нем приняли участие шесть команд правоохранительных органов области.

Сотрудники Росгвардии стали победителями и призерами областного чемпионата. По итогам состязаний в личном первенстве в весовой категории до 80 кг золото завоевал сотрудник ОМОН, а в категории до 64 кг первое место у сотрудника территориального управления Росгвардии Виктора Брежнёва. Также сотрудники ОМОН и СОБР в личном первенстве в весовых категориях свыше 100 кг, 85кг и 82 кг завоевали бронзовые награды.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В командном первенстве команда регионального Управления Росгвардии заняла третье место. Победители и призеры получили заслуженные кубки и грамоты.