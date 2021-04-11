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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 15:00

Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 88 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35213 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35213 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1953 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Красногвардейского района 1968 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

За это же время 82 пациента заболели, а выздоровели - 88.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35213 человек, выздоровели – 31370, умерли – 588.