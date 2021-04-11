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Спорт11 апреля 2021 9:30

ВК «Белогорье» уступил динамовцам из Ленинградской области

Наших парней хватило лишь на первую партию
Алексей СЕРГУНИН
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Матчи заключительного игрового дня не отразятся на итоговой расстановке команд. Фото belogorievolley.ru.

Матчи заключительного игрового дня не отразятся на итоговой расстановке команд. Фото belogorievolley.ru.

Накануне в Сургуте состоялись вторые матчи второго тура мужской суперлиги по волейболу за 11-14-е места.

ВК «Белогорье» начал встречу с «Динамо-ЛО» с победы в первой партии – 25:20.

Но, увы, продолжения не последовало, и волейболисты из Ленинградской области поочередно выиграли три партии - 20:25, 24:26, 21:25.

После вчерашнего игрового дня 11-е промежуточное место занимает «Динамо-ЛО» с 33-мя очками. Далее следуют «Газпром-Югра» (29), «Нефтяник» (23) и «Белогорье» (19).

Таким образом, матчи заключительного игрового дня не отразятся на итоговой расстановке команд.

Сегодня подопечные Александра Косарева и Алексея Казакова сыграют с оренбургским «Нефтяником».

Напомним, что команды играют с сохранением всех показателей регулярного чемпионата, по итогам которого белгородцы заняли последнее 14-е место.