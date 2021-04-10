Еще 181 житель Белгородской области вылечился от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 586 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1948 года рождения, проходивший лечение на базе городской больницы №2 Белгорода, жительница Старооскольского городского округа 1957 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Ровеньского района 1952 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ

За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровел - 181.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35131 человек, выздоровели – 31282, умерли – 586.