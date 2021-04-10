Белгородские волейболисты начали тур в Сургуте с поражения

Команды играют с сохранением всех показателей регулярного чемпионата, по итогам которого белгородцы заняли последнее 14-е место. Фото belogorievolley.ru.

Накануне в Сургуте состоялись первые матчи второго тура мужской суперлиги по волейболу за 11-14-е места.

ВК «Белогорье» в трех партиях уступил местному клубу «Газпром-Югра» - 0:3 (19:25, 19:25, 19:25).

После вчерашнего игрового дня 11-е промежуточное место занимает «Динамо-ЛО» с 30-ю очками. Далее следуют «Газпром-Югра» (29), «Нефтяник» (20) и «Белогорье» (19).

Сегодня подопечные Александра Косарева и Алексея Казакова сыграют с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

А завершат сезон наши волейболисты завтра, 11 апреля, матчем против оренбургского «Нефтяника».

Напомним, что команды играют с сохранением всех показателей регулярного чемпионата, по итогам которого белгородцы заняли последнее 14-е место.