Арест автомобиля «Mercedes Benz» вынудил белгородку заплатить 28 штрафов

Должницу извещали о последствиях несвоевременной уплаты административных штрафов, но она игнорировала все требования выплатить задолженность. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

«В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Белгороду и Белгородскому району находилось 28 исполнительных документов о взыскании штрафов ГИБДД на сумму более 20 тысяч рублей с одного водителя», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Должницу извещали о последствиях несвоевременной уплаты административных штрафов, но она игнорировала все требования выплатить задолженность.

Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании сбора в размере 28 тысяч рублей, на денежные средства, находящиеся в банке. Кроме того, был наложен арест на автомобиль «Mercedes Benz» C 180 (2017 года выпуска).

После этих действий женщина, опасаясь остаться без машины, незамедлительно оплатила задолженность по всем имеющимся штрафам ГИБДД, а также исполнительский сбор в общей сумме в 48 тысяч рублей.