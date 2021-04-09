Белгородская семья отравилась угарным газом

Отец с ребенком в квартире по улице Некрасова включили для бытовых нужд газовую колонку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает СУ СК России по Белгородской области, инцидент произошел накануне вечером, когда в детскую областную клиническую больницу был доставлен 6-летний ребенок с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, отец с ребенком в квартире по улице Некрасова включили для бытовых нужд газовую колонку.

Через некоторое время оба почувствовали себя плохо. Пришедшая с работы супруга вызвала скорую помощь. В настоящее время здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Следователи осмотрят место происшествия, совместно со специалистами проведут осмотр газовой колонки, вентиляционной системы. Также проверят соблюдение мер безопасности при установлении газового оборудования и установят причины скопления в жилом помещении угарного газа. По результатам проверки будет принято решение.

Следственное управление просит соблюдать меры предосторожности, регулярно проверять исправность оборудования, проводить установку и замену только со специалистами газовых служб.