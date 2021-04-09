Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки в регионе 84 пациента заболели, а выздоровели - 109. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также жительница Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 84 пациента заболели, а выздоровели - 109.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35046 человек, выздоровели – 31101, умер – 583.