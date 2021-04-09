Студенты-медики победили на Спартакиаде Белгородской области по баскетболу

В заключительной встрече студенты-медики оказались сильнее ребят из университета кооперации, экономики и права (БУКЭП) - 49:38. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

На площадке УСК Светланы Хоркиной прошла областная Спартакиада по баскетболу.

Победу в соревнованиях юношей праздновали студенты медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ».

В первом матче они одолели инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ» (61:55), а в заключительной встрече оказались сильнее ребят из университета кооперации, экономики и права (БУКЭП) - 49:38.

Вторыми финишировали студенты инжинирингового колледжа, переигравшие БУКЭП – 49:35.

В тройку лучших игроков турнира вошли - Евгений Толстунов (медицинский колледж), Александр Елагин (инжиниринговый колледж), Максим Воробьев (БУКЭП).