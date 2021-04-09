Шампунь и газовое оборудование: что нашли белгородские пограничники в автомобилях

В салоне автомобиля «Volkswagen» украинской регистрации найдены около 100 штук флаконов с шампунем. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Как сообщили «КП» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в прошлом месяце в МАПП «Нехотеевка» работники ведомства обнаружили скрытые от таможенного и пограничного контроля товары.

Во время осмотра грузового автомобиля «ГАЗ» были выявлены клапана к газовому оборудованию. В «Тойоте» обнаружено устройство для тестирования и корректировки природных биосистем.

В салоне автомобиля «Volkswagen» украинской регистрации найдены около 100 штук флаконов с шампунем, а в автомобиле идентичной марки, но с российской регистрацией, были обнаружены свыше ста тормозных автомобильных колодок.

Весь выявленный груз остался на территории Украины.

Руководство Управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через государственную границу, нарушение которого ведет к ответственности.