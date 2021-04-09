Белгородские ученые разработали реабилитационный комплекс для кисти руки

Предложенный разработчиками НИУ «БелГУ» аппаратно-программный комплекс поможет решить проблему низкой эффективности реабилитации. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Проект ученых НИУ «БелГУ» стал победителем международной программы и конкурса научно-технических проектов в сфере электроники INRADEL.

Устройство, разработанное командой молодых исследователей из медицинского института и института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета под руководством студента мединститута Владислава Дуброва, поможет восстановить подвижность суставов пациентам с контрактурами, нарушениями мелкой моторики, детским церебральным параличом.

Спрос на аппаратно-программный комплекс для восстановления подвижности кисти руки на российском рынке сегодня высок.

В отечественной разработке нуждаются медицинские учреждения, травматологические и реабилитационные отделения лечебно-профилактических учреждений.

При этом имеющиеся аппараты отличаются низкой эффективностью реабилитации. Предложенный разработчиками НИУ «БелГУ» аппаратно-программный комплекс поможет решить эту проблему.

По словам рентгенлаборанта отделения лучевой диагностики областной клинической больницы Святителя Иоасафа Владислава Дуброва, комплекс использует сочетание механотерапевтического воздействия и методики ударно-волновой терапии.

Подаваемые в зону контрактуры акустические импульсы усиливают кровоток, обмен веществ и восстанавливают клеточно ионный обмен. Это в свою очередь обеспечивает выведение конечных продуктов катаболизма, стимулирует восстановительные процессы тканей, противовоспалительный эффект.

«Тренажер позволит пациентам разрабатывать контрактуры ладонного апоневроза и кисти, не испытывая болевых ощущений, и достигать результата в кратчайшие сроки», – пояснил Владислав Александрович.

К числу конкурентных преимуществ изобретения аспирант института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Андрей Гладышев причислил не только наличие у аппаратно-программного комплекса интеллектуальной системы управления, но и возможность проведения реабилитации сразу в нескольких суставах, функции подогрева мышц, комплексную биологическую обратную связь и контроль усилий двигательной активности фаланг пальцев.

Несомненным достоинством разработки является и более высокая доступность. Предположительная цена тренажера составит около 380 тысяч рублей, в то время как наиболее близкие по характеристикам аналоги стоят больше полумиллиона.