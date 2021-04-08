Ночью 9 апреля на Белгородчине будет морозно

В Белгороде синоптики обещают ночью – от одного до трех градусов ниже ноля, днем – от девяти до 11-ти тепла. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По прогнозу белгородских синоптиков, 9 апреля, в пятницу, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – от семи до 12-ти градусов выше ноля.

В Белгороде синоптики обещают ночью – от одного до трех градусов ниже ноля, днем – от девяти до 11-ти тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об опасности травяных палов. Небольшое пламя может перерасти в крупный пожар. Не бросайте горящие спички и окурки. Своевременно очищайте участки от горючих отходов, прошлогоднего мусора, сухой травы и опавших листьев. Не допускайте игр детей со спичками и зажигалками.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.