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Происшествия8 апреля 2021 16:12

Московский аферист обманул жителя Белгорода при продаже билета на футбольный матч

Сумма ущерба составила почти пять тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Продавец после перечисления денег перестал выходить на связь.

Продавец после перечисления денег перестал выходить на связь.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

В УМВД России по городу Белгороду обратился 28-летний местный житель, который сообщил, что его обманули при покупке билета на футбольный матч.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Москвы.

По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже билетов. На него откликнулся болельщик из Белгорода. Он перечислил подозреваемому около пяти тысяч рублей, но желанный билет так и не получил. Продавец после перечисления денег перестал выходить на связь.

Теперь подозреваемому в соответствии с ч. 1 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ЧП