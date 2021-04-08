Московский аферист обманул жителя Белгорода при продаже билета на футбольный матч

Продавец после перечисления денег перестал выходить на связь. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

В УМВД России по городу Белгороду обратился 28-летний местный житель, который сообщил, что его обманули при покупке билета на футбольный матч.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Москвы.

По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже билетов. На него откликнулся болельщик из Белгорода. Он перечислил подозреваемому около пяти тысяч рублей, но желанный билет так и не получил. Продавец после перечисления денег перестал выходить на связь.

Теперь подозреваемому в соответствии с ч. 1 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) грозит лишение свободы на срок до двух лет.