Белгородские дачники получат льготы

Предполагаемая сумма бюджетной компенсации перевозчикам - порядка 16-ти миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о предоставлении льгот на проезд для дачников.

Воспользоваться ими можно будет по праздникам и выходным дням с 10 апреля по 24 октября.

Автобусы пригородных маршрутов подешевеют для дачников на 50 процентов от стоимости билета, а для пассажиров железнодорожного транспорта – на 80 процентов. Предполагаемая сумма бюджетной компенсации перевозчикам - порядка 16-ти миллионов рублей.

Как пояснила «КП» пресс-секретарь Вячеслава Гладкова Мина Ахвердиева, «льготы будут распространяться на конкретные дачные маршруты». То есть даже если вы не дачник, то сможете проехаться на этом маршруте со скидкой.