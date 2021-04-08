Белгородские оперативники поймали питерского мошенника

Злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже тепловизионного прицела к огнестрельному оружию. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгородской области совместно с оперативниками из Вейделевского района раскрыли дистанционное мошенничество.

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 30-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления.

По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже тепловизионного прицела к огнестрельному оружию.

В сентябре прошлого года на него откликнулся 36-летний охотник из Вейделевского района.

Связавшись с продавцом и обсудив с ним по телефону условия следки, житель Белгородской области через банкомат перечислил со своей карты и с карты супруги на счет злоумышленника 175 тысяч рублей.

По условиям договоренности покупку должна была доставить транспортная компания уже в начале октября. Но заказчик так и не дождался товар, а продавец перестал выходить на связь.

Теперь подозреваемому в соответствии с ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) грозит лишение свободы на срок до пяти лет.