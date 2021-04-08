Еще 196 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34962 человека. Фото: Алиса ТИТКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1956 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 86 пациентов заболели, а выздоровели - 196.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34962 человека, выздоровели – 30992, умер – 581.