Еще 196 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34962 человека.
Фото: Алиса ТИТКО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Старооскольского городского округа 1956 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 86 пациентов заболели, а выздоровели - 196.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34962 человека, выздоровели – 30992, умер – 581.