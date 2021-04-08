В Белгороде к 1 мая покрасят бордюры

В день удается обновить от двух до двух с половиной тысяч метров бордюров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Работы стартовали на улицах с большой интенсивностью движения и въездных магистралях. Дорожную разметку, чтобы не создавать помех водителям, наносят не только днем, но и ночью.

Пока сохраняются ночные морозы, используют специальную эмаль. Применение более устойчивого материала - пластика, возможно при температуре от десяти градусов тепла и выше.

По словам заместителя директора МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Сергея Шиянова, «краску используют на участках, где в ближайшее время запланирован ремонт дорог. После него нанесут термопластик».

Один из участков - проспект Б.Хмельницкого от улицы Мичурина до Свято-Троицкого бульвара. Работы здесь завершат к концу недели. Уже нанесена дорожная разметка «движение по полосам», в ближайшее время обозначат и направление движения на перекрестках.

«После завершения работ по нанесению разметки на перекрестках будет четко видно направление движения по каждой полосе, - пояснил начальник отдела по организации дорожной деятельности и благоустройству департамента городского хозяйства Юрий Бойко. - Просим относиться более внимательно к дорожным знакам».

«Общая задача нашей бригады – до 1 мая покрасить 40 километров бордюров, - поделился планами мастер эксплуатационно-дорожной службы № 2 Валерий Остапенко. - Но обычно справляемся раньше, все зависит от погоды».

В день удается обновить от двух до двух с половиной тысяч метров бордюров. Работу выполняют около 40 человек, на помощь приходят и механизированные средства окраски. Скоро в Белгороде начнут красить турникеты - ограждения между дорогами и тротуарами.

Продолжается и ямочный ремонт. Для заделки небольших выбоин и трещин применяют струйно-инъекционный метод, для глубоких ям – литой асфальтобетон. Главное условие – внутри не должно быть влаги и пыли. Их выдувают специальным прибором.

«Нам очень тяжело работать, когда ездят машины, - признался дорожный рабочий управления Белгорблагоустройства Вячеслав Степанов. - Не все водители видят наши ремонтные знаки. А ведь нужно, чтобы асфальт чуть-чуть постоял и схватился».